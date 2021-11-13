أسوأ دول العالم من حيث الازدحامات المرورية.. دولة عربية تتصدر

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 55 دقيقة

لا تزال بعض دول العالم تشهد معدلات عالية للازدحامات المرورية.رغم انخفاض معدلات الازدحام المروري بسبب تأثيرات جائحة كورونا، والعمل من المنزل.

وعلى رأس قائمة أسوأ دول العالم من حيث الازدحامات المرورية، جاءت الإمارات في رأس القائمة، حيث يقضي السائقون وقتا أطول خلف عجلة القيادة في العالم، والتي قد تعادل نحو 17 يوما خلال العام، وفق موقع “24/7 Wall” المتخصص بالأخبار الاقتصادية.

وبالرغم من الازدحامات المرورية إلا أن الإمارات تعتبر في المرتبة السابعة بين دول العالم من حيث “جودة البنية التحتية للطرق”، فيما تتركز هذه الازدحامات في مدينتي دبي التي يعيش فيها نحو 3.4 مليون نسمة، وأبوظبي التي يعيش فيها 1.8 مليون نسمة.

وجاء ترتيب أسوأ 10 دول حول العالم تعاني من الاختناقات المرورية اعتمادا على متوسط عدد الساعات التي يقضيها السائق خلف المقود كالتالي:

الإمارات: 406 ساعات سنويا

تايوان: 243 ساعة سنويا

تركيا: 238 ساعة سنويا

هونغ كونغ: 210 ساعات سنويا

كوريا الجنوبية: 188 ساعة يوميا

سنغافورة: 116 ساعة سنويا

المكسيك: 98 ساعة سنويا

إسرائيل: 84 ساعة سنويا

إيطاليا: 81 ساعة سنويا

ألمانيا: 81 ساعة سنويا