شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيى حفلا غنائيا في الإسماعيلية 20 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد حماقى حفلا غنائيا في مدينة الاسماعيلية، يوم السبت الموافق 20 من شهر نوفمبر الجارى، ويغنى خلاله باقة مميزة من أغنياته الشهيرة بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير "يا فاتنى"، والذى حقق نجاحا كبيرا من حيث عدد المشاهدات.

وطرح النجم محمد حماقي، ألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني" كاملًا عبر قناته بموقع "يوتيوب"، والمكون من 14 أغنية، ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.

وكان النجم محمد حماقى، قد كشف عن مشاركته كأول مطرب عربي يشارك فى لعبة Fortnite Soundwave العالمية، بأغنيته الشهيرة "ليلة العمر"، والتى حققت نجاحاً كبيراً خلال فترة طرحها، وهو ما يعد استكمالا لمشواره الكبير فى عالم الغناء.