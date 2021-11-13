احلام تشيد بهذه الفنانة البحرينية: “صوت ترفع له القبعات”.. وماذا طلبت من تركي ال الشيخ؟

كتب امير فتحي في السبت 13 نوفمبر 2021 08:43 صباحاً - اشادت الفنانة الاماراتية بالفنانة هند البحرينية واصفة صوتها بأنه “ترفع له القبعات” وذلك تعليقا على كلامها بتقصير المهرجانات في دعوتها.

وكانت هند البحرينية قد اشتكت، خلال مقابلة مع برنامج “The Insider بالعربي” من تجاهل المهرجانات لها قائلة: “انا املك صوت ما حد يقدر يعيب عليه يمكن يعيب على شكلي على كل الامور بس انا صوتي لا تعييب والحمدلله واثقة من صوتي”.

وتابعت “احنا في الخليج الاصوات قليلة اول شيء لان البنت الخليجية صعب تكون مطربة في اصوات تكسر الحيطان لو تطلع بس كون العادات والتقاليد”.

واضافت “وانا اعتبر نفسي من هذه الاصوات القليلة ما حصلت الفرصة الصح يمكن الناس اللي كانت حولي هند ما تعنيلهم شيء ما في مصالح مع هند فيمكن هذه الاسباب وانا لليوم استغرب ليش انا ما اشارك في المرجانات “.

وقد علقت احلام على كلام هند البحرينية كانبة: “ان شاء الله يسمع نداها بوناصر المعالي تركي آل الشيخ وكلنا نطالب ونحب مشاركتها هند البحرينيه صوت ترفع له القبعات”.