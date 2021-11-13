شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى يودع تصوير "بيمبو" بعد يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد لطفى لـ"الخليج 365"، إنه يتبقى له يومان ويودع تصوير دوره بمسلسل "بيمبو"، حيث يشارك فى بطولته بجانب عدد من الفنانين الشباب منهم أحمد مالك وهدى المفتى ومطرب الراب ويجز وسينتيا خليفة، الفنانة رزان مغربى، وإخراج عمرو سلامة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يتخلله أحداث مليئة بالتشويق والغموض والعمل يتناول العديد من القضايا، والمشكلات المختلفة التي يتعرض لها الشباب في أعمار متفاوتة بينها الإدمان، وغيره وردود أفعالهم تجاه هذه العقبات.

كما يواصل لطفى تصوير دوره في مسلسل " المماليك "من بطولة كل من بيومى فؤاد ورانيا يوسف وفيدرا وحنان سليمان ورامى وحيد ورامى غيط، من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.وينتمى العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التى تدور أحداثها فى 60 حلقة، ويدور فى إطار اجتماعى تشويقى ويظهر بيومى فؤاد بدور رجل أعمال وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى، ويذكر ان مسلسل المماليك يوجد به 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة يتناولها المسلسل فى سياق درامى مشوق.