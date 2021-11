شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تبرز شياكتها فى برنامجين فى نفس الليلة بهذه الطريقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت المغنية العالمية تايلور سويفت شياكتها مؤخراً أثناء ظهورها فى برنامجين فى نفس الليلة، وذلك خلال تسجيل حلقتين الأولى مع Late Night With Seth Meyers فى حين كان البرنامج الثانى التى ظهرت فيه هو The Tonight Show مع المذيع جيمى فالون كما ذكر موقع ديلى ميل خلال تقرير.

وأكد التقرير أن تايلور سويفت أبرزت شياكتها واختيارها لأزيائها بعناية بعدما تميزت بفستانين مميزين للغاية فاختارت فى الظهور الأول فستان اسود وتركت شعرها ينسدل على كتفيها، فى حين تميز الظهور الثانى بفستان أبيض مع قصة شعر مختلفة.



تايلور سويفت فى صورة أخرى

من ناحية أخرى سبق وأعلنت تايلور سويفت أنها ستطلق فيلمًا قصيرًا لإعادة إصدار أغنيتها الناجحة All Too Well فى 12 نوفمبر، وكشفت النجمة البالغة من العمر 31 عامًا أنها ستكتب وتخرج وتلعب دور البطولة في الفيلم القصير مع سادي سينك وديلان أوبراين.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية عن الفيلم سيارة تسير على طريق ريفي تصطف على جانبيه أوراق الشجر المتساقطة ، بينما سمع صوت طيور تزقزق في الأشجار.



تايلور سويفت

وكانت قد افتتحت نجمة البوب العالمية تايلور سويفت، جولتها الغنائية الأولى بعد غياب استمر لما يقارب الـ18 شهرا بسبب تفشى جائحة كورونا، حيث ظهرت سويفت مؤخرا في حفلها الأول بقاعة مشاهير الروك أند رول، في ولاية أوهايو الأمريكية.

ورصدت عدسات المصورين، لقطات من حفل سويفت الأول لها في بداية جولتها الغنائية والذى حضره 12 ألف شخص، لتغني سويفت عددا من أغانيها الجديدة طوال الساعتين.