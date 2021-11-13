"كوميديا حتى الموت".. كيف علّق مخرج "اللمبي في الجاهلية" على نجاحها بموسم الرياض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق المخرج تامر كرم، على النجاح الكبير الذي تحققه مسرحية "اللمبي في الجاهلية" للنجم محمد سعد، ضمن موسم الرياض 2021.

وكتب كرم، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "مسرحيتنا اللمبي في الجاهلية من تقديم sea cinema ومن إنتاج Tk production تريندينج number 1 على تويتر حاليا بنجاح كبير بفضل الله، ونفاذ جميع التذاكر على مسرح بكر الشدي بالرياض، بطولة النجم الكبير محمد سعد ومجموعة كبيرة من النجوم ومن إخراجي، كوميديا حتى الموت".

مسرحية "اللمبي في الجاهلية" يُصارع فيها "اللمبي" من أجل الارتباط بالأميرة "كروانة" التي ترفضه رفضاً باتاً، فيلجأ للسحر، مما يقلب حياته رأساً على عقب، في مسرحية فكاهية مليئة بالمواقف العجيبة.

تعرض مسرحية "اللمبي في الجاهلية" لنجم الكوميديا محمد سعد، ضمن موسم الرياض، في الفترة من الأربعاء 10 نوفمبر 2021 إلى الأحد 14 نوفمبر 2021، الساعة 09:00 م، على مسرح بكر الشدي - البوليفارد.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، يوم 20 أكتوبر الماضي، موسم الرياض 2021، بحفل افتتاح استثنائي حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التليفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.