هنا شيحة تنعي شقيقة معز مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعت الفنانة هنا شيحة، شقيقة الباحث والمنتج معز مسعود، زوج شقيقتها الفنانة حلا شيحة، والتي رحلت عن عالمنا يوم الجمعة.

وكتبت هنا، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. توفيت إلى رحمة الله تعالي عُلا مسعود شقيقة معز مسعود أخي وزوج أختي، ربنا تقبلها في رحابك وارحمها واغفر لها واعفو عنها، نسألكم الدعاء".

وكان قد أعلن الباحث والمنتج معز مسعود، عن وفاة شقيقته علا مسعود، مؤكدا أن وفاتها تُعد من أصعب لحظات حياته.

وكتب مسعود، عبر حسابه على "تويتر": "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا علا يا حبيبتي لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. دي من أصعب لحظات حياتي.. توفيت شقيقتي وحبيبة قلبي وصديقة عمري علا مسعود".

وأضاف: "أرجو منكم الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى.. شكر الله سعيكم".