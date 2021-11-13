عمر كمال يدعم حسن شاكوش: أنت نص أغاني أفراح مصر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

دعم المطرب عمر كمال، مطرب المهرجانات حسن شاكوش في ظل أزمته المستمرة مع نقابة المهن الموسيقية.

ونشر كمال، فيديو يوجه "شاكوش" له رسالة تهنئة من خلاله على طرح كليب أغنية "ضيعنا" مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

وعلّق كمال عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "شاكوش مصر.. حبيبي وروح قلبي وشريك نجاحي.. بإذن الله فترة وتعدي وهترجع تكسر الدنيا تاني.. أنت نص أغاني أفراح مصر، أنت اللي عملتها وفرحت كل الناس ومينفعش فرح ولا حفلة يشتغل إلا وصوتك فيها.. بحبك من قلبي".

وكانت نقابة المهن الموسيقية، أصدرت قرارا في 5 سبتمبر الماضي، ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بإلغاء تصريح الغناء له لأجل غير مسمى.

يذكر أن أخر أعمال عمر كمال، ديو أغنيته الجديدة "ضيعنا" التي يشاركه في غنائها الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة، في 10 نوفمبر الجاري، من كلمات: عمرو قطب ومصطفى الجن وإسلام المصري، وألحان عمرو قطب وإسلام المصري، وتوزيع إسلام شيبسي، ومدير تصوير أحمد حسين، وإخراج كامبا.