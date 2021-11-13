شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تستعين بدوبليرة فى أحد مشاهدها بـ "المماليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعين النجمة رانيا يوسف بدوبليرة فى أحد مشاهدها خلال أحداث مسلسل "المماليك" الذى يواصل فريق العمل تصويره فى الديكورات الرئيسية بالعمل، والعمل من بطولة كل من بيومى فؤاد ورانيا يوسف ومحمد لطفى وفيدرا وحنان سليمان ورامى وحيد ورامى غيط، من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوى.

وينتمى العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التى تدور أحداثها فى 60 حلقة، ويدور فى إطار اجتماعى تشويقى ويظهر بيومى فؤاد بدور رجل أعمال وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى، ويذكر ان مسلسل المماليك يوجد به 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة يتناولها المسلسل فى سياق درامى مشوق.

وجدير بالذكر ان اسم مسلسل (المماليك) عند بداية ظهوره وانتشار أخبار عن بدء تنفيذه ظن الناس أنه ينتمى إلى الدراما التاريخية، ولكن على خلاف ذلك كشف مخرج الفيلم حازم فودة فى أحد اللقاءات الصحفية أن هناك رسالة فى بداية عرض الحلقات تحكى سبب التسمية وهى (لو أمسكت سراً ستصبح مالك، ولو مُسِكَ عليك سراً ستصبح مملوكاً)، وبالتالى كل الشخصيات مماليك سواء ممالك أو هم أنفسهم مملوكين لآخرين، وبالتالى هذا هو سبب التسمية بالإضافة لأن الزمن الحوار فى المسلسل لأشخاص معاصرين .