شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تغنى فى مهرجان الموسيقى العربية.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 30، حيث يقام فى الثامنة مساء الأحد المقبل، على مسرح النافورة حفلا للنجمة السورية أصالة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، ويتضمن مختارات من أعمالها الخاصة منها 60 دقيقة حياة، الورد البلدي، في قربك، روحي وخداني، اقولك بحبك وبعدك عني إلى جانب عدد من مؤلفات التراث.

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربى .

وفى الثامنة مساء على مسرح الجمهورية يقام حفلا بعنوان ساعة لقلبك وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشي ويتضمن مجموعة من أشهر المونولجات والاسكتشات التى شكلت جزءا من فن الغناء العربى فى القرن الماضى.

وبالتزامن يشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي بمشاركة المطربين إسماعيل صادق ، سعيد عثمان، محمد طارق، أميرة أبو زيد، سامح منير وإيناس عز الدين .

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية الاسبوع الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.