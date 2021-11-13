شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة المعتزلة هدى رمزى وظهور بعد غياب طويل فى عقد قران ابن شقيقها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة والفنانة الكبيرة المعتزلة هدى رمزى، فى أحدث ظهور لها بعد غياب طويل، وذلك فى حفل عقد قران صلاح رمزى، ابن شقيقها المنتج الراحل محمد حسن رمزى، الذى أقيم بحضور شقيقه الفنان شريف رمزى وزوجته ريهام أيمن، وعدد من الأصدقاء وأسرة العروسين.

وكان آخر ظهور للنجمة المعتزلة هدى رمزى، فى نوفمبر من العام الماضى، عندما كانت برفقة الإعلامية بوسى شلبى، فى أحد المناسبات، وسبقها أيضا ظهور مميز فى عيد ميلاد الفنانة بوسى الأخير، حيث نشرت مى نور الشريف مجموعة صور من الاحتفال العائلى فى منزل الأسرة، بحضور عدد من أصدقائهم منهم الفنانة هدى رمزى.

وتنتمى النجمة هدى رمزى، لفنانات الجيل الذهبى، ورغم الاعتزال المبكر قدمت أعمالا لن تنساها ذاكرة السينما، الفنانة هدى رمزى المولودة 10 نوفمبر 1958 بدأت حياتها الفنية بسن الـ17.

كان والدها المنتج حسن رمزى يحضر لفيلم "الرداء الأبيض"، للنجمة نجلاء فتحى وبعد اعتذار بوسى عن تجسيد دور ابنة البطلة، طلبت نجلاء من المنتج إشراك ابنته وقالت له "هدى بنت حلوة وملونة وهتنفع فى الدور".

وتعتبر "هدى" فيلم "جرى الوحوش" مع نور الشريف وحسين فهمى ومحمود عبدالعزيز العمل الأقرب لقلبها لأنها حققت الشهرة منه، كما شاركت بأفلام مميزة منها "بئر الخيانة" و"حنفى الأبهة" و"اغتصاب" و"العبقرى والحب".

وعن السر الحقيقى لاعتزالها، تقول هدى: "فجأة وجدت نفسى أرغب فى ارتداء الحجاب وكان وقتها من الصعب أن أعمل وأنا محجبة فقررت الاعتزال نهائيا وعندما خلعت الحجاب فضلت الاستمرار فى الابتعاد"، وكانت تتمنى العمل كمذيعة ومقدمة برامج لكن انشغالها بالتمثيل واعتزالها حرمها من ذلك.