بسبب صورتها مع أحمد خليل.. متابع لـ دنيا عبد العزيز: "ما تشوفي غيرها" والفنانة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعادت الفنانة دنيا عبد العزيز، ذكرياتها مع الفنان القدير أحمد خليل، الذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 إثر إصابته بفيروس من كورونا.

ونشرت دنيا، صورتها مع الفنان أحمد خليل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الله يرحمك يا أستاذ".

وأثارت الصورة التي جمعت "دنيا" مع الفنان أحمد خليل، استياء أحد متابعيها، قائلا: "دي صورة تتنشر للراجل.. ما تشوفي غيرها يا دنيا".

وردت دنيا عبد العزيز، على رسالته، قائلة: "دي شخصية من ضمن شخصيات كتير قدمها، لأن الفنان بيقدم أدوار متنوعة وأشكال متنوعة والجمهور فاهم وعارف كده، إن شكل أي فنان ممكن يتغير مع طبيعة الدور اللي بيقدمه ويكون مش نفس شكله النهائي".

جدير بالذكر أن أخر مشاركات دنيا عبد العزيز، كانت بطولة مسرحية "زقاق المدق" المأخوذة عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وهي بطولة دنيا عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، وأحمد صادق وغيرهم.