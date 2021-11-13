هنا شيحة: نفكر في تقديم جزء ثاني من "حب البنات" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة هنا شيحة، عن تفكير صناع فيلم "حب البنات" في تقديم جزء ثاني من العمل الذي تم إنتاجه عام 2004.

وقالت هنا، خلال لقاء مع برنامج lite show عبر قناة "الحياة"، إنها تحدثت مع الفنان أشرف عبد الباقي والمؤلف تامر حبيب ولديهما فكرة تقديم جزء ثاني من فيلم "حب البنات" لمعرفة ما حدث للشقيقات الثلاث وتطورات حياتهن بعد مرور كل هذه الأعوام.

تابعت: "الفيلم ده كان خطير، وده كان أول فيلم أعمله، عايزين نعرف حصل إيه مع البنات بعد كل السنين دي ومين ارتبط ومين انفصل، خاصة أن الناس لحد دلوقتي بيحبوا الفيلم أوي رغم عرضه كتير على الشاشات".

وأضافت أنها تتنمي إعادة تقديم الفيلم، وأن تشارك فيه الفنانة حنان ترك التي ابتعدت عن التمثيل منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أن كواليس العمل كانت كوميدية وجميلة.

فيلم "حب البنات" من بطولة النجوم: ليلى علوي، أحمد عز، حنان ترك، هنا شيحة، أشرف عبد الباقي، سوسن بدر، عبد الرحمن أبو زهرة، خالد أبو النجا، وأحمد برادة، من تأليف نهاد عبد العزيز، سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج خالد الحجر.