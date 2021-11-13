أحمد السقا: "مش قادر أنسى لحظة دخول علاء ولي الدين وأحمد زكي القبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكد النجم أحمد السقا، أنه شارك في دفن وجنازات الكثير من نجوم الفن، ولكن يظل المشهد الأصعب عليه والذي لا يغيب عن ذاكرته، لحظة دفن النجم الكوميدي علاء ولي الدين، والنمر الأسود أحمد زكي، قائلا: "اللي مش قادر أنسى لحظة دخوله القبر علاء ولي الدين وأحمد زكي، وعلاء كان عشرة عمري وصاحبي وكان لسه راجع من البرازيل".

وعرضت الإعلامية أسما إبراهيم صورة لوالد وحما أحمد السقا ببرنامج "حبر سري" على قناة "القاهرة والناس"، وبدت عليه ملامح التأثر، وعلّق قائلا: "صلاح السقا ومحمد الصغير دول آبائي الاثنين، ولما عرفت موت كل واحد فيهم ربنا ما يكتب على حد اللحظة دي، والفراق صعب، لكن ربنا أعطانا نعمة النسيان، وأنا اللي دفنتهم وربنا يرحمهم وكانوا طيبين جدا".

وتابع: "واحشني كلام أبويا ونصائحه وهزاره وأتمنى يكون في حتة أحسن من الدنيا بكتير، وأنا الصندوق الأسود بتاع حمايا ومكنش يقعد ويفضفض مع حد غير معايا حتى لو مختلف مع زوجتي مها الصغير، وهو كان عنده ثقة فيا جدا وكان شايفيني أيقونة في الرجولة ودايما يقولي إني الراجل اللي في ضهره والله على ما أقول شهيد".

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد السقا مسلسل "نسل الأغراب" مع النجم أمير كرارة في رمضان 2021.