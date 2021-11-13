أبو الليف: مطربو المهرجانات أفسدوا الذوق العام.. وهذا سبب ابتعادي عن الساحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف المطرب نادر أبو الليف، عن سبب ابتعاده عن الساحة الغنائية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه طرح ألبوم له على العديد من شركات الإنتاج التي رفضت دفع أي أموال، مضيفا: "عايزين ياخدوه ببلاش".

وأضاف أبو الليف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم": "شركات الإنتاج تتجه إلى أغاني المهرجانات التي تتراوح تكلفتها ما بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه"، مشيدا بقرار نقابة المهن الموسيقية بإيقاف الغناء بفلاشة قائلا: "الحمد لله إنهم وقفوا المهازل اللي كانت بتحصل".

وقال أبو الليف، إن مطربي المهرجانات أفسدوا الذوق العام، ويهدفون إلى تدميره، وتحريف الفن المصري، وهو ما يستوجب عليا أن نقف ضدهم للتخلص من هذه الظاهرة التي تضر بالمجتمع، مؤكدا أنهم لا يملكون أصواتا تصلح للغناء، كما أن أغنياتهم لا توجد فيها كلمات تصلح للغناء ولا ألحان، موضحا أن فن المهرجانات موجود في الخارج، ولكن لا نسمع فيه كلمات تحمل إسفافا.

يذكر أن أخر أعمال نادر أبو الليف أغنية "عيب كده" والتي طرحها احتفالا بالعام الجديد 2021، من كلمات محمود شوقي وألحان معتز أمين وتوزيع بيرم ومكساج أسامة عبد الهادي.