شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم ضعيف لـ فيلم توم هانكس الجديد Finch من الجمهور والنقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم Finch على تقييم وصل إلى 74% من قبل 120 ناقدا عالميا، و 70% من قبل أكثر من 250 مشاهدا من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك منذ طرح العمل يوم 5 نوفمبر الجارى.

وكان قد صرح الممثل العالمى توم هانكس عن فيلم Finch: "أنه بالرغم من أن Finch آخر رجل في العالم إلا أن لديه أفضل صديق في العالم، وهو كلبه Goodyear".

وأكمل هانكس حديثه في الفيديو قائلاً: "Finch مهندس وبنى روبوت اسمه جيف، ليساعده في العناية بـ كلبه Goodyear، وعندما بدأت العاصفة، قرر Finch، أخذ كلبه و جيف الروبوت والمغادرة للبحث عن ملاذ آمن في الوسط".

وتابع هانكس قائلاً: إنه لا يمكن ان يعيش الانسان وحيدا، لأنه في التواجد مع من حولنا نجد الرفقة، والحب، والعلاقة بين Finch وكلبه Goodyear، مبنية على حب عميق، وتفاهم كبير".

وانهى هانكس حديثه قائلا: "أفضل شيء في الفيلم أنه فيلم ملئ بالتفاؤل والأمل، وبسيط".

فيلم Finch تدور أحداثه بعد أن دمر توهج شمسي، كوكب الأرض بكوارث مناخية متعددة، يتبع هانكس وهو يختبئ تحت السطح بسبب العاصفة في مخبأ عالي التقنية، ويبحث فينش عن بقايا الحضارة البشرية، وسرعان ما يجد رفيقًا عبارة عن "كلب" ليوفر له رفقة بعيدًا عن كل ما تبقى من البشرية، وتتوالى الأحدث بعد أن تم تدمير المخبأ بسبب عاصفة جديدة ويضطر هانكس في إنقاذ الكلب والهروب معا برفقة روبوت.

ويشارك هانكس في بطولة الفيلم الجديد كل من كاليب لاندري جونز، لورا مارتينيز كننجهام، ماري واجنمان، أوسكار أفيلا.

وقام بإخراج الفيلم الجديد ميجيل سابوشنيك، صاحب إبداعات بعض الحلقات في مسلسل Game of thrones، وحددت الشبكة يوم 5 نوفمبر الجارى من أجل طرح الفيلم عبر المنصة.