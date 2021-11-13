الفنانة المعتزلة هدى رمزي تخطف الانظار في احدث ظهور.. لن تصدق كيف اصبحت!

كتب امير فتحي في السبت 13 نوفمبر 2021 02:46 صباحاً - ظهرت الفنانة المصرية المعتزلة هدى رمزي، في حفل عقد قرآن ابن شقيقها المنتح محمد حسن رمزي حيث بدت بكامل اناقلتها بعد فترة غياب طويلة عن الجمهور.

وكانت الفنانة المعتزلة هدى رمزي قد احتفلت منذ ايام قليلة بعيد ميلادها الـ63، إذ انها ولدت في في 10 نوفمبر عام 1958 لأسرة فنية، فوالدها المنتج والمخرج الراحل حسن رمزي، وشقيقها المنتج الراحل أيضًا محمد حسن رمزي.

بدأت الفنانة هدى رمزي ، عملها في الفن، وهي في السابعة عشر من عمرها حينما اشتركت في فيلم “الرداء الابيض من اخراج والدها بعد إلحاحها حتي بدأت تثبت موهبتها، وامتدت المسيرة حتى شاركت فى 29 عملًا بين السينما والتليفزيون.

من أشهر أعمال هدة رمزي الفنية: «حنفي الابهة وجري الوحوش، وبئر الحرمان، عصر الذئاب، مع سبق الاصرار، امرأتان، الرداء الابيض”، ومسلسلات “أحلام الفتي الطائر،السمان والخريف، بنت الأيام، الزوجة آخر من تعلم، الحب وأشياء أخري، علي الزيبق».

واعتزلت “هدى”، الفن في مطلع التسعينيات وارتدت الحجاب ثم عادت وخلعته، ولكنها ظلت علي علاقة جيدة بالوسط الفني حيث تربطها علاقة قرابة بالفنان الشاب شريف رمزي فهي (عمته ) فشقيقها المنتج الراحل محمد حسن رمزي.

جاء قرار اعتزال هدى رمزى بعد أن ارتدت الحجاب لفترة حيث كانت لا توافق العمل كممثلة به، ثم قررت خلعه ، وبالفعل فكرت فى العودة للتمثيل مجددًا إلا أنها ترى أن القرار فى غاية الصعوبة ، وتحتاج عودتها إلى عمل قوى.