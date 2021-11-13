تعرف على شروط حضور حفل كاظم الساهر في موسم الرياض!

كتب امير فتحي في السبت 13 نوفمبر 2021 02:46 صباحاً - يحيي الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ حفلاً غنائياً يوم الخميس القادم الموافق ل 18 تشرين الثاني/نومبر ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم.

وقد تم بيع التذلكر كاملة منذ التاسع من الشهر والجاري والتي بدأ سعرها بـ 300 ريال سعودي.

والملفت في الأمر كان الشروط التي فرضت على الحضور، وحتى على من يرغب في شراء التذكرة، وأهمها: – العمر المسموح به لحضور هذه الفعالية هو ١٢ عاماً. و الاقتصار على دخول الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا.

وكان قد تصدر كاظم الساهر الترند على محركات البحث، بعد إحياء حفل في دبي، وذلك ضمن إفتتاح سلسلة أمسيات خالدة ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020.