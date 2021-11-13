شكرا لقرائتكم خبر عن حادثة بشرى بالجونة ليست الأولى.. رامى عياش يكشف التفاصيل مع "فاهيتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المطرب اللبنانى رامى عياش ضيفا على برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذى تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، فى حلقة من جزأين الأول أذيع أمس الخميس والثانة أذيع مساء الجمعة فى تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

وكشف رامى عياش خلال الحلقة كواليس تصويره حلقة فى برنامج مع الفنانة بشرى أعلى جبال لبنان، وقال إن حادثة الجونة لكم تكن الأولى لبشرى فخلال تصوير حلقتهما انقلبت بهم السيارة.

عندى 3 حفلات فى مصر، قصة حب مع سيرين عبد النور فى فيمنا الجديد، بعيش من بيزنس المطاعم مش الفن، بشرى وقعت من سيارة فى برنامج كنت أنا ضيفه ع الجبل، أمى الله يرحمها صوتها حلو، بابا كان شغال فى جمارك المطار، ظهور فيفى عبده فى أحد كليباتى فكرتى، لو معجبة جت تحت البيت زوجتى هتهتم بيها.

وشهد الجزء الأول من الحلقة العديد من المواقف الطريفة بينه وبين الدمية كارو، ومواقف وذكريات كوميدية عن عمله فى الغناء، كما أجاب عن العديد من الأسئلة الطريفة والصعبة عن حياته، وعلاقته بزوجته وموقفها من المعجبات.

واستعرض رامى مواهبه داخل استوديو "لايف من الدوبلكس"، وقدم العديد من الأغنيات أبرزها أغنية "ليه بيدارى كدة" للنجمة روبى ولكن على طريقة سلطان الطرب جورج وسوف، وسط تفاعل الجمهور.