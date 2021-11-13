شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يغنى لـ بيروت مع "أبلة فاهيتا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المطرب اللبنانى رامى عياش ضيفا على برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذى تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، فى حلقة من جزأين الأول أذيع أمس الخميس والثانية أذيع مساء الجمعة فى تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

وغنى النجم رامى عياش أغنية بعنوان "بيروت على نفس لحن أغنيته "مبروك"، وتأثر عياش بالأغنية ووجه الشكر للقائمين على البرنامج لتأليفهم تلك الكلمات التي تقول "بيروت بيروت. بينا يلا على بيروت.. هتفوت هتفوت أيام صعبة وهتفوت.. يلا ع الجميزة نسهر سهرة لذيذة.. مش محتاجة لفيزا.. بيروت بيروت.. يلا نرجعها ونسهر نودعها وننسيها أوجاعا بيروت بيروت".

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وشهد الجزء الأول من الحلقة العديد من المواقف الطريفة بينه وبين الدمية كارو، ومواقف وذكريات كوميدية عن عمله فى الغناء، كما أجاب عن العديد من الأسئلة الطريفة والصعبة عن حياته، وعلاقته بزوجته وموقفها من المعجبات.

واستعرض رامى مواهبه داخل استوديو "لايف من الدوبلكس"، وقدم العديد من الأغنيات أبرزها أغنية "ليه بيدارى كدة" للنجمة روبى ولكن على طريقة سلطان الطرب جورج وسوف، وسط تفاعل الجمهور.