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محمد كريم مع النجم العالمى بروس ويليز فى كواليس تصوير فيلم A Day To Die

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القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان المصرى محمد كريم عن صورة جديدة جمعته مع النجم العالمى بروس ويليز، من كواليس تصوير فيلم A Day To Die، الذى سوف يتم عرضه قريبا.

محمد كريم مع بروس ويليز
محمد كريم مع بروس ويليز

ونشر كريم الصورة التى جمعته مع ويليز، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "???????????????????????????????????? ????????????????????????????????” and ???????????????????? ???????? ???????????????????????? ????????????????????????، ????  ???????????? ???????? ????????????.. يالا بينا.. إن شاء الله فيلمى الجديد يعجبكم".

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وكان كريم قد قال فى تصريحات إعلامية إن فيلم A Day To Die من بطولة بروس ويليز، والذى ينتمى لنوعية أفلام الأكشن، سيحظى بإعجاب المشاهدين، لافتا إلى أنه واجه متاعب عدة خلال تصوير الفيلم مع النجم العالمى، وتابع: "بروس ويليز فنان متواضع".

كما أوضح أن حفل توزيع جوائز الـ"EMMYS" 2021 - الذى شارك به - كان بمثابة الاحتفال بعودة الحفلات أكثر منه توزيعاً للجوائز، لافتا إلى أن الفنانين الذين شاركوا فى حفل توزيع الجوائز كانوا فى غاية السعادة.

فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأمريكي Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment و Capstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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