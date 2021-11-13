شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كريم مع النجم العالمى بروس ويليز فى كواليس تصوير فيلم A Day To Die والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان المصرى محمد كريم عن صورة جديدة جمعته مع النجم العالمى بروس ويليز، من كواليس تصوير فيلم A Day To Die، الذى سوف يتم عرضه قريبا.



محمد كريم مع بروس ويليز

ونشر كريم الصورة التى جمعته مع ويليز، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "???????????????????????????????????? “????????????????????????????????” and ???????????????????? ???????? ???????????????????????? “????????????????????????”، ???? ???????????? ???????? ????????????.. يالا بينا.. إن شاء الله فيلمى الجديد يعجبكم".





وكان كريم قد قال فى تصريحات إعلامية إن فيلم A Day To Die من بطولة بروس ويليز، والذى ينتمى لنوعية أفلام الأكشن، سيحظى بإعجاب المشاهدين، لافتا إلى أنه واجه متاعب عدة خلال تصوير الفيلم مع النجم العالمى، وتابع: "بروس ويليز فنان متواضع".

كما أوضح أن حفل توزيع جوائز الـ"EMMYS" 2021 - الذى شارك به - كان بمثابة الاحتفال بعودة الحفلات أكثر منه توزيعاً للجوائز، لافتا إلى أن الفنانين الذين شاركوا فى حفل توزيع الجوائز كانوا فى غاية السعادة.

فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأمريكي Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment و Capstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace.