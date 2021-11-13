شكرا لقرائتكم خبر عن الساحر محمود عبد العزيز مع أبنائه محمد وكريم فى صورة "فوتوشوب" بذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الفنان محمد محمود عد العزيز، بصورة معدلة عن طريق برامج الفوتوشوب أهداها له بعض الأصدقاء، جمعته بوالده الفنان الكبير الراحل الساحر محمود عبد العزيز، الذى حلت، الجمعة، الذكرى الخامسة لوفاته، وأيضا معهم شقيقه كريم عبد العزيز.



محمود عبد العزيز مع ابنيه محمد وكريم

ونشر محمد محمود عبد العزيز، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".





وأحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز الذكرى الخامسة لوفاة والده الساحر محمود عبد العزيز الذى فارق دنيانا فى نوفمبر من عام 2016، وتحل ذكرى وفاته، الجمعة، حيث نشر صورة من أمام قبر والده، أثناء زيارته له.

وعلق محمد محمود عبد العزيز على الصور التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام "أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

وولد النجم الكبير محمود عبد العزيز فى 4 يونيو 1946، واستطاع عبر مشواره الفنى تقديم أعمال مميزة حازت على إعجاب المشاهدين فى مصر والوطن العربى، فالراحل اشتهر بتقديم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، حيث قدم العديد من الروايات لكبار الكتاب.