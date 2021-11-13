شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تغنى لأم كلثوم ووردة فى حفل كامل العدد بمهرجان الموسيقى العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة المغربية جنات حفلا غنائيا كبيرا على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين ورفع شعار كامل العدد، وقدمت من خلاله عددا كبيرا من أغانيها ومنها على فكرة وخيط ضعيف واللي بيني وبينك ومين بيعيش أكتر من عمره واوعى تكسر لي قلبي وحبيبي على نياته وماتفكرنيش، كما قدمت أغاني من الزمن الجميل منها دارت الأيام لأم كلثوم، وشعوري نحيتك لوردة، وقولوا لعين الشمس لشادية، وسط تفاعل كبير مع الجمهور، واختتمت الحفل بأغنية البادي أظلم.

ووجهت جنات الشكر للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي وبذله مجهودا كبيرا في تحضيرات وبروفات الحفل. وبدأت النجمة جنات حفلها الغنائي على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بأغنية "يا مسا الجمال" وسط تفاعل كبير مع الجمهور.

ووجهت جنات التحية لكل الحاضرين والنجوم منهم وفاء عامر وعبير منير والإعلامي ممدوح موسى، وقالت: "إن حضورهم غالي على قلبي".

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية الاسبوع الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.

يذكر أن الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هى: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.