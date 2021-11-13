شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربى تقدم الأكشن والكوميديا مع "بنات رزق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة رزان مغربى على المشاركة في بطولة فيلم "بنات رزق" المقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تقدم رزان شخصية جديدة عليها بها أكشن وكوميديا في نفس الوقت، لتلتحق رزان ببطلات الفيلم غادة عادل، مى عمر، شيرين رضا، أروى جودة.

فيلم "بنات رزق" فكرة إسحق إبراهيم، وسيناريو وحوار كريم شيرين، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداث العمل حول 4 بنات تربطهن قرابة، وتعيش كل منهن في بلد مختلفة، ومع تتابع الأحداث تعمل المربية الخاصة بهن على تجميعهن مرة أخرى لكي تقوم بعملية سطو.

وانتهت رزان مؤخراً من تصوير دورها في مسلسل "وعد الشيطان" وبطولة عمرو يوسف، عائشة بن أحمد، أحمد مجدى، مها أبو عوف، محمد يسرى، وضيفة الشرف نيللى كريم ومن إخراج البريطاني كولين تيج، كما تنتظر عرض مسلسل "بيبمو" ، و بطولة أحمد مالك، ويجز، هدى المفتى، سينيتا خليفة ومن تأليف محمد عادل أديب وإخراج عمرو سلامة وعمر رشدى.

وحلت رزان مؤخراً كضيفة في حلقة من برنامج "أبلة فاهيتا – لايف من الدوبلكس" على قناة ON، وشهدت الحلقة العديد من المواقف والتصريحات الطريفة، حيث كشفت عن أمنيتها القديمة قبل دخول عالم الفن وهي احتراف الرقص لأنها تحب الاستعراضات، وأشارت إلى أن لديها طفل واحد يدعى "رام" وأسمته بهذا الاسم لأنه مشتق من اسمها.

وقالت رزان في الحلقة: زوجى ليس له في الظهور للأضواء وابنى رام كل حاجة في حياتى، وأوضحت أنها تهتم برشاقتها وأن أقصى وزن وصلت له كان 44 كيلو، وقالت إن تاريخ ميلادها 19 أغسطس وداعبتها قائلة: "مش فاكرة عندى كام سنة، كنت صغيرة".