كيف علّق نبيل الحلفاوي على تأهل مصر للمرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2022؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق الفنان نبيل الحلفاوي، على ضمان المنتخب الوطني تأهله إلى المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2022 بعد تعادله أمام نظيره الأنجولي، بهدفين لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "مبروك الصعود.. كنت أتمنى نكسب عشان يبقى فيه أمل ولو ضعيف في تصنيفنا مستوى أول في الدور القادم.. مش بس عشان هنقابل مين.. الأهم لأن ماتش الحسم (ماتش الإياب) هيبقى على أرض المصنف في المستوى الأول".

وتقدم المنتخب الأنجولي في الدقيقة 26 عن طريق لاعبه هيلدر كوستا ثم أضاف زميله مبالا الهدف الثاني في الدقيقة 36 من ركلة جزاء ثم قّلص محمد النني النتيجة بهدف في الدقيقة 45+1 قبل أن يتعادل أكرم توفيق في الدقيقة 59.

ورفع المنتخب المصري رصيده بهذا التعادل للنقطة 11 بفارق 4 نقاط عن الجابون ـ الوصيف ـ قبل جولة من نهاية التصفيات، فيما توقف رصيد منتخب أنجولا عند النقطة 4 في المركز الرابع.