أحمد السقا: "محدش هيعرف يوقع بيني أنا وأمير كرارة والموضوع مقفول"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكد النجم أحمد السقا، أن "مسلسل (نسل الأغراب) لم يفشل، ومعنى أنه أثار الجدل في الشارع فهذا يعني أن العمل نجح".

ورد على ما أثير حول تدهور علاقته مع الفنان أمير كرارة بسبب المسلسل؛ قائلا: "لم يحدث أي خلافات بينا ومحدش هيعرف يوقع بيني أنا وأمير والموضوع مقفول".

وأضاف السقا، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس"، أنه على علاقة قديمة مع أمير كرارة ولكن تطورت العلاقة للمستوى الأسري بعد فيلم "هروب اضطراري" وتحولت العلاقة من الصداقة إلى صداقة أسرية.

ونفى السقا، وجود خلافات بينه وبين خالد النبوي بسبب ترتيب الأسماء في كتابة اسم أبطال فيلم "الديلر"، مؤكدا أنه لم يعرف سبب عدم كتابة "النبوي" لاسمه على التتر ولكنه يعتقد أن هذه الخطوة لها علاقة بالإنتاج.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد السقا مسلسل "نسل الأغراب" مع النجم أمير كرارة في رمضان 2021.