شرط أحمد السقا للمشاركة في الجزء الثاني من "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكد النجم أحمد السقا، أن فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مازال يتربع على عرش الكوميديا فى مصر، مشيرا إلى أن النجوم الذين شاركوا في العمل هم نفس النجوم الموجودين على الساحة الفنية الآن.

وأوضح السقا، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس" أن صناعة جزء ثاني من "صعيدي في الجامعة الأمريكية" يتطلب معالجة وصراع درامي قوي، وحال عرض العمل عليه بشكل شبه متكامل سيوافق على المشاركة.

تابع أن هناك الكثير من الأفلام الكوميدية التي شكلت فارقا في السينما، ولكن "صعيدي في الجامعة الأمريكية" نقلة سينمائية، مضيفا: "كان في مجموعة كبيرة طلعت وقتها منهم علاء ولي الدين ومحمد هنيدي وأشرف عبد الباقي وأحمد آدم غيروا الشكل الكوميدي".

وتابع: "صعيدي في الجامعة الأمريكية يؤرخ لنقلة السينما وممكن يتكرر تاني في حالة معالجة السيناريو".

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد السقا مسلسل "نسل الأغراب" مع النجم أمير كرارة في رمضان 2021.