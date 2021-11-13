مي عمر أنيقة وعلا رشدي بواحة الداخلة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "إذا كنت لا تستطيع حماية ما هو لك فلا تتفاجأ إذا حدث ذلك".

هند عبد الحليم

ظهرت الفنانة الشابة هند عبد الحليم، مرتدية "كاب"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الجمعة العظيمة".

مي عمر

الفنانة مي عمر، نشرت إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحبا يوم الجمعة".

إيمان العاصي

كشفت الفنانة إيمان العاصي، عن أحدث ظهور لها مرتدية النظارة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

علا رشدي

ظهرت الفنانة علا رشدي، وسط الصحراء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شروق منعش من أحلى الأماكن في مصر أم الدنيا.. واحة الداخلة".

سلمى أبو ضيف

التقطت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة سيلفي لها مع السماء، نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سماء جميلة اليوم".

نادين الراسي

ظهرت الفنانة نادين الراسي بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الميداليات الذهبية ليست مصنوعة من الذهب".

ندى موسى

الفنانة ندى موسى، ظهرت بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يبدأ السلام بالإبتسامة".

ولاء الشريف

ظهرت الفنانة الشابة ولاء الشريف، بصورة سيلفي، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إنجي كيوان

الفنانة إنجي كيوان، ظهرت بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في غرفة البخار".