"يمكن بعدين تغير رأيها".. رسالة شقيقة حلا شيحة للجمهور نيابة عنها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجهت رشا شيحة، شقيقة الفنانة حلا شيحة، رسالة للجمهور نيابة عن شقيقتها.

وقالت رشا، خلال استضافتها في برنامج "لايت شو lite show" على قناة "الحياة": "كل واحد حر في حياته يعمل اللي هو حاسه في الوقت الحاضر، دايما إحنا بنحب نستبق الأحداث ونتكلم عن حاجات ونحكم عن الناس من غير ما نبقى فاهمين الفكرة ولا عارفين التفاصيل".

أضافت: "هي دلوقتي في حتة مريحاها، ليه لأ؟ يمكن بعدين تغير رأيها وهي حرة، وكلنا كبني آدمين بنغير رأينا".

ومنذ عودة حلا شيحة من الخارج لم يتوقف الجدل حولها، حيث كانت ترتدي النقاب في البداية، وقامت بالتخلي عنه، ثم عن الحجاب، وعادت للتمثيل مرة أخرى بعد سنوات من الاعتزال، قبل أن تفجر أزمة مؤخرا عقب مشاركتها في فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسني، بعدما عبّرت عن استيائها بعد طرح أغنية مصورة من الفيلم، مؤكدة أن "الكليب ميرضيش ربنا.. وبكيت لأني شاهدت نفسي في تلك المشاهد، وهذه كانت زلّة نتيجة ظروف مررت بها، وكلنا بنغلط، نحن بشر، ولكن المصيبة أننا نغفل وننسى".

وأعلنت حلا شيحة في فبراير الماضي زواجها من الداعية والمنتج معز مسعود.