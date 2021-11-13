بسبب “المومس الفاضلة”.. الهام شاهين تتعرض للهجوم.. فكيف ردت؟

كتب امير فتحي في السبت 13 نوفمبر 2021 12:53 صباحاً - ردت الفنانة المصرية إلهام شاهين، على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نيتها لإعادة إحياء مسرحية “المومس الفاضلة” للمؤلف المسرحي جان بول سارتر والتي قدمتها سيدة المسرح العربي سميحة أيوب قبل 45 عامًا.

وقالت “إلهام شاهين” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع على فضائية “إم بي سي مصر” أن: “هذا الاسم لم يخترع الآن وقدمته السيدة سميحة أيوب في الستينات والفكرة جاءت لما سألت عن اقرب عمل قدمته لإعادة إحيائه كان المومس الفاضلة”.

وأضافت “أنا مش قادرة ابرر سبب هذه الهجمة وإحنا لسة مبدأناش سوى في طرح الفكرة في مؤتمر صحفي وأن سيدة المسرح سميحة أيوب هي التي ستقوم بإخراجه وسيتم عرضه على نفس المسرح الذي عرض عليه منذ الستينات”.

وكشفت الهام شاهين انها تفكر في تغيير الاسم بحيث تحذف كلمة المومس وتستبدل بـ ال وثلاثة نقاط.

واوضحت الهام شاهين ان المسرحية ليست سيرة “فتاة ليل” بل تتناول موضوع العنصرية وممكن تكون في اي زمن.

وكانت الهام شاهين قد تعرضت لحملة هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اسم المسرحية حيث جاءت بعض التغريدات على الشكل التالي:

الهام شاهين هتعمل مسرحية اسمها المومس الفاضلة 😅 ياولية اتهدي انتي بقي فيكي حيل تمثلي حتي انك مومس ماتتهدي بقي وتتوبي وترجعي لله ف اليومين اللي فاضلين ليكي ع الدنيا انتي مش راضية تعترفي ابدا انك عجزتي وبقيتي كهنة 😏 — مواطنة مصرية مع الأسف☺️ (@qoraan85) November 11, 2021

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