السفير الفرنسى بالسعودية يشيد بـ تامر حسني ويصفه بـ “الاسطوري”

كتب امير فتحي في السبت 13 نوفمبر 2021 12:53 صباحاً - أشاد لودوفيك بويّ، السفير الفرنسى بالمملكة العربية السعودية، بالفنان المصري تامر حسني عبر حسابه على تويتر بعد إحيائه حفلا ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال السفير الفرنسي في تغريدته: “سعيد باكتشاف بوليفارد خلال أمسية جديدة لا تنسى فى عاصمة الترفيه، مع المغنى الأسطورى المصرى تامر حسنى، شكرًا للهيئة العامة للترفيه وللمستشار تركى آل الشيخ، على هذا البرنامج الاستثنائى”.

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ورد تامر حسنى على إشادة السفير قائلًا: “ألف ألف شكر معالى السفير الفرنسى بالمملكة السعودية، كلامك غالى أوى عندى، وشرف كبير لى، وتحياتى الغالية لك ولحرمكم المصون”.

وكان تامر حسنى، أحيا حفلا على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وحضره الآلاف من الجمهور السعودى، الذين أشادوا بالحفل