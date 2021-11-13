شكرا لقرائتكم خبر عن معجبة عربية تهدى هانى شاكر زهورا قبل حفله بالأوبرا: جيت مخصوص عشان أشوفك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت إحدى المعجبات العربيات من محبى الفنان هانى شاكر، أمير الغناء العربى ونقيب الموسيقيين، على إهدائه باقة من الزهور مزينة بأول حرف من اسمه، وذلك بعد زيارته فى غرفته قبل انطلاق حفلته بالأمس فى دار الأوبرا، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الثلاثين.

ونشر الحساب الرسمى لأمير الغناء العربى، الفيديو عبر إنستجرام، صحبها بتعليق: "جيت مخصوص علشان أشوفك وبس.. كلمات إحدى معجبات أمير الغناء العربى هانى شاكر، قادمة الى مصر لحضور حفل مهرجان الموسيقى العربية".



هانى شاكر مع المعجبة العربية

وبدأ النجم هانى شاكر حفله الغنائى الذى أقيم، أمس الخميس، على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بأغنية "ولا بيك ولا بيا"، وسط تفاعل كبير مع جميع الحاضرين.



المعجبة العربية

ووجه هانى شاكر الشكر لكل القائمين على مهرجان الموسيقى العربية ووزيرة الثقافة على حرصها الدائم على إقامة المهرجان كل عام، كما وجه الشكر للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى.



هانى شاكر وحضن المعجبة

وتألق النجم هانى شاكر فى الحفل وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه التى تفاعل معها جمهوره، منها لو سمحتوا ووعد منى والشوق والحب ومع قلبك ولورحت بعيد ودعوة فرح والمفروض ومع قلبك ولى ياقلبى لي، ماتهدديش بالانسحاب وسألتك انتى مين وكده بردو يا قمر وعلى الضحكاية، كما قدم أعنية بحياتك يا ولدى امرأة للعندليب عبد الحليم حافظ، واختتم حفله بأغنية احلف بسماها.