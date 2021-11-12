شاهد… الهام شاهين ترقص مع داوود حسين في شرم الشيخ

كتب امير فتحي في الجمعة 12 نوفمبر 2021 11:58 مساءً - إختتمت فعاليات الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي – دورة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وأُعلن أن مسرحية “خدامة”، للمخرج التونسي طلال أيوب نالت جائزة أفضل عمل في مسابقة مسرح الشارع.

المسرحية تُعنى بحقوق العمال ومطالبهم ومعاناتهم مع أصحاب العمل ويجسد أدوارها: محمد الناصر بلغيث، درصاف بو قرة، نور الإسلام النوالي، محمد فراس القاني، محمد عزيز بطيخ، نادين شعبان، مريم سليم، سارة سليم، وئام الفقي، هدير الفلي، ميساء الريماني، ومحمد الوحيشي.

شهدت كواليس عروض مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، مشاركة الفنان إلهام شاهين والفنان داوود حسين لمجموعة من الحضور في الرقص على أغنية المهرجان.

استمر رقص إلهام شاهين وداوود حسين لبضعة دقائق، خاصة في ظل استمرار الحاضرين بالرقص وحماسهم لأغنية “مصر جاية” التي غنتها رنا سماحة خصيصا للمهرجان في دورته الحالية

وتحمل الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي اسم الفنانة المصرية سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان محمد صبحي.