شاهد.. مشهورة سعودية تنفعل بسبب مقولة ان “المشاهير يأخذون كل شيء ببلاش”!

كتب امير فتحي في الجمعة 12 نوفمبر 2021 11:58 مساءً - انفعلت المودل السعودية مريم عبر حسابها في ”سناب شات“ على متابعين، وصفوا حياة المشاهير بـ“السهلة“، نظير ما يحصدونه من أموال كثيرة على إعلاناتهم وبذخ حياتهم.

وكانت إحدى المتابعات قد علقت بالقول إن ”إعلانا واحدا لمشهور عن رواتب أشهر لشخص عادي، وأن حياتهم سهلة، ويتمتعون بكل شيء“.

وكتبت المتابعة في تعليقها ”فعلا ما غلطت الإعلان من عندكم مدته 5 دقايق عن عشر شهور رواتب، الله يزيدكم ما قلنا شي، بس لا تقولين نتعب، كل المشاهير يقولون إن الشهرة راحة وهي أقصر طريق للفلوس، وكل اللي كان مشهور موظف طلع من وظيفته، وشرا البيوت والسيارات، يكفي الدعوات والحفلات والمطاعم، الي ندفع من دم قلبنا وإنتو كل شي بلاش، وتقول تعب“.

وردت المودل مريم، بالقول إنها ”تعبت من اتهام المشاهير بأن حياتهم سهلة، ويأخذون كل شيء مجانا“، مؤكدة أن ”هناك أشياء تشتريها بنفسها، ولا تأخذها مجانا عن طريق الإعلانات“.

وقالت المودل مريم في معرض حديثها في الفيديو الذي بثته عبر ”سناب شات“: ”استوعبوا أنا فيه أشياء أروح أشتريها بنفسي ما أقدر أجيبها إعلان، إذا ربي قدرني أسوي شي اسويه بنفسي، فغلط نظرية المشاهير ياخذون كل شي بلاش، ويجيهم كل شي بلاش، خلص إلى متى وانتوا تحسون حياتهم سهلة وكل شي ببلاش“.