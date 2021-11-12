باريس هيلتون تحتفل بزفافها بحضور كيم كاردشيان وديمي لوفاتو

كتب امير فتحي في الجمعة 12 نوفمبر 2021 11:58 مساءً - احتفلت المغنية وعارضة الأزياء الأميركية، باريس هيلتون، وعريسها رجل الأعمال كارتر ريوم بزفافهما .يوم في الخميس 11 نوفمبر، في منزل جدها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وارتدت باريس هيلتون ثلاثة فساتين زفاف في الحفل، اثنان من تصميم Oscar de La Renta وواحد من Ghalia Lav.

وارتدت الإشبينات فساتين من تصميم Alice & Olivia وردية اللون، وهم: أخت هيلتون الصغرى نيكي هيلتون روتشيلد وشقيقة زوجها تيسا هيلتون وأبناء العم فرح الدجفري وبروك ويدرهورن وأخت ريوم، هالي ريوم هاموند.

وكان من ضمن قائمة الضيوف كيم كارداشيان ويست، بولا عبدول، بيبي ريكسا، إيما روبرتس، أشلي سيمبسون، ميجان ترينور ونيكول ريتشي.

سارت هيلتون، 40 عامًا، في الممر على أغنيةCan’t Help Falling in Love” لإلفيس بريسلي، وبكى ريوم، 40 عاما، عند رؤية عروسته.

ونشرت باريس صورة بالفستان الأبيض من تصميم Oscar de la Renta، عبر صفحتها على إنستغرام، وعلقت عليها: ”الحياة الأبدية بدأت اليوم“.

كما تم نشر مجموعة من صور احتفال النجمة العالمية بحفل زفافها، وظهرت بلقطات متنوعة برفقة عريسها كارتر ريوم.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن هيلتون خططت لارتداء 10 فساتين زفاف على مدار الأيام الثلاثة من العرس، وعرض حفل الزفاف في مسلسل Paris In Love الذي يتحدث عن قصة حب باريس وخطيبها.