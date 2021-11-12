دينا تثير الجدل بوصلة رقص مثيرة بشورت اسود قصير!

كتب امير فتحي في الجمعة 12 نوفمبر 2021 11:58 مساءً - شاركت الفنانة والراقصة المصرية دينا متابعيها على “إنستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه بشورت قصير من الجلد وهي ترقص خلال حفلة خاصة على أنغام أغنية “الحلوة” للفنان محرم فؤاد.
وانهالت التعليقات على دينا فور نشرها المقطع، بعضها أُعجب باطلالتها وبعضها انتقدها بسبب وصلة الرقص التي قامت بها.
كما قارن الجمهور بينها وبين الراقصة فيفي عبده التي نشرت مقطع فيديو أطلت فيه وهي ترقص بشورت جينز، وواجهت بسببه هجوما حادا وانتقادات لاذعة.
وخلال الفترة الماضية، أثارت دينا الجدل بعدما ظهرت بالحجاب مروجة لدورها في مسلسل “السيدة زينب”، حيث ظن الجمهور أنها سوف تقدم شخصية السيدة زينب في عمل ديني، وهو ما نفته بمنشور عبر “إنستغرام”، حيث أكدت على أن المسلسل ليس دينيا، وإنما يحكي عن حياة السيدة زينب.
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