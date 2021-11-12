شجون الهاجري تكشف حقيقة ارتباطها بـ محمد العلوي.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 12 نوفمبر 2021 11:58 مساءً - ردّت الفنانة الكويتية شجون الهاجري وزميلها الفنان محمد العلوي على شائعات دخولهما بعلاقة عاطفية بعد نشرهما صورة رومانسية جمعتهما، فاعتقد الجمهور أنهما قد ارتبطا.

وأكدت الهاجري في تصريحات لـ“ذا إنسايدر بالعربي“ بأنه لا توجد علاقة عاطفية بينها وبين زميلها، مشيرة إلى أنهما يتشاركان حاليًا في مسلسل ”هروب“ المقرر عرضه قريبًا، فقالت: ”القصة كلها هتكون بمضمون العمل الجديد، والصور حتى اللي انتشرت هتكون ضمن أحداث مسلسل هروب“.

بينما أوضح محمد العلوي بأنه منذ أن تعاون مع شجون في المسلسل لم يلتقطا أي صورة معًا وبمجرد أن نشر صورة طبيعية انتشرت شائعات حولها، مشددًا على أنه يكره ”البروباغندا“ التي قد يستخدمها البعض للترويج لأعمالهم على حساب حياتهم الخاصة.

وأضاف أنه بسبب علاقة الصداقة المميزة التي تجمعه بشجون والتي ظهرت بقوة في الصورة، فربما اعتقد البعض بأن هناك شيئا آخر غير الصداقة.

وكان محمد العلوي قد نشر صورة له مع شجون الهاجري عبر حسابه على إنستغرام، ظهرا فيها وهما جالسان بشكل رومانسي وخلفهما بحيرة، وعلق العلوي على الصورة قائلاً: ”شوجي.. هروب“، وهو ما جعل بعض المتابعين يعتقدون أن الثنائي قد ارتبطا، بدون أن يتم توضيح ذلك للجمهور.