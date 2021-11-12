الموت يفجع معز مسعود وحلا شيحة

كتب امير فتحي في الجمعة 12 نوفمبر 2021 11:58 مساءً - نعت الفنانة المصرية حلا شيحة شقيقة زوجها معز مسعود، علا مسعود التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم.

ونشرت حلا شيحة عبر حسابها على انستغرام الآية القرآنية “وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ” من سورة البقرة.

وكتبت لتصف شقيقة زوجها بأنها أطيب قلب وروح قائلة: “إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا يا عُلا لمحزونون لفراقك يا أطيب قلب وروح مش من العالم ده … انتقلت الي جوار الله عُلا مسعود اخت زوجي نسألكم الدعاء”.

وكان معز مسعود أعلن خبر وفاة شقيقته صباح اليوم عبر حسابه على تويتر ووصفه بأنه أصعب لحظات حياته.