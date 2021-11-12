شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عساف يتألق بأغانى العندليب فى حفل مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم الفلسطيني محمد عساف حفلا غنائيا على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، بدأه بأغنية جينا لك يافلسطين، وبعدها قدم عدة أغانٍ منها أهو ده اللى صار، وعندما يأتي المساء، ومرايتك، وكرمالك أنت، ويامال الشام، والأرض بتتكلم عربي، كما غنى للعندليب عبد الحليم حافظ أغنية الهوا هوايا.

ووجه النجم الفلسطيني محمد عساف الشكر لكل القائمين على مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، وقال: مصر قلب العروبة ومبسوط أننى مع الجمهور المصري اليوم.

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية الاسبوع الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقى العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.

يذكر أن الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هى: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.

الفنان محمد عساف



الفنانة صابرين النجيلى



المطرب الفلسطينى محمد عساف



المطرب محمد عساف



المطربة صابرين النجيلى



صابرين النجيلى



محمد عساف فى مهرجان الموسيقى العربية



محمد عساف يطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية