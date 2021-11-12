شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن موسى: مصطفى فهمى يشوه سمعتى وصورتى بالباطل بين الأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى أن طليقها الفنان مصطفى فهمى يقوم بتشويه صورتها والخوض فى سمعتها وسيرتها عبر بردوكاستات ممنهجة يرسلها تباعا على واتساب لكل جهات الاتصال عنده، وكل الأصدقاء والمعارف والزملاء.

وقالت فاتن، عبر حسابها على إنستجرام: "بلغنى من عديد من الأصدقاء الصدوقين الحقيقيين أن طليقى الفنان مصطفى فهمى الذى شدّد على ادعاء محافظته على قدسية أسرار الزواج والطلاق وكرامة وسمعة زوجته السابقة التى حملت اسمه وأسراره وبيّضت صورته وصفحته لسنوات، بأنه انطلق يخوض فى سمعتى وسيرتى عبر بردوكاستات ممنهجة يرسلها تباعاً على واتساب لكل جهات الاتصال عنده، وكل الأصدقاء والمعارف والزملاء والشخصيات المصرية المختلفة ومجمل جروبات الواتساب".



مصطفى فهمى وفاتن موسى

وأضافت فاتن: "بيانات مغرضة كاذبة غير حقيقية تمسنى وتطالنى بالباطل، إضافة لإطلاق العنان للسانه وخياله فى الجلسات الخاصة بشتمى واتهامى زوراً والمساس بى وإنكار فضلى وقيمتى وحضورى بحياته، والخوض فى سمعتى والافتراء على، وقول ونسج حكايات عجيبة قذرة بحقى تحمل كل ما فيه المساس بكرامتى وسمعتى وأخلاقى وسلوكى؛ بهدف الحشد حوله وتشويه سمعتى وصورتى والتشهير بى وتبرير ما اقترفه بحقى غدراً وعدواناً والتضييق على وإضعافى، فلا أجد نصيراً إزاء استقوائه على والاستبداد بى".



فاتن موسى

جاء رد الإعلامية فاتن موسى بعدما أصدر محامى الفنان مصطفى فهمى بيانا بعد أزمة تصريحات طليقته فاتن موسى الأخيرة بعد زواج 6 سنوات، وحرر محاميه محضرا بقسم شرطة الدقى يتهم طليقة الفنان بالاستيلاء على متعلقات من شقة الزوجية بالدقى.

وجاء فى بيان المحامى أن الفنان مصطفى فهمى فوجئ أثناء تواجده خارج القاهرة، باتصال هاتفى من حارس العقار الكائن به شقة والده ليبلغه أن طليقته حضرت ومعها عدد كبير من البودى جارد وسيدتان مجهولتان تدعى واحدة منهما أنها والدتها، وقد اقتحموا شقة والده وكسروا الأقفال، وحصلوا على ما بداخل الشقة من أموال ومتعلقات خاصة به وبشقيقه الفنان حسين فهمى، وتحتوى الشقة على أوراق ومستندات ومقتنيات العائلة بالكامل، وأن الحارس لم يستطع التصدى بمفرده لكل هؤلاء، فطلب منه الفنان مصطفى فهمى إبلاغ شرطة النجدة، بحسب البيان.