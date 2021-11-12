شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يحيى نصف قرن على ذكرى زواجه: كنتِ الأكثر حنانا وخير رفيق لرحلتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان الكبير محمد صبحى ذكرى زواجه الخمسين من زوجته الراحلة نيفين حسين رامز، حيث كان زفافهما يوم 13 نوفمبر، مؤكدا أنها كانت الأفضل والأكثر حنانا وعطاء وكانت خير رفيق لطموحه ورحلته.



محمد صبحى مع زوجته الراحلة

ونشر صبحى صورة مع زوجته الراحلة، نشرها عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صحبها بتعليق: "زوجتى وحبيبتى وصديقتى، عيد جوازنا فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر منذ خمسين عاما، رحلتى منذ خمس سنوات إلى مكان أفضل، كنتى بيننا الأفضل والأجمل والأطيب والأكثر حنانا وعطاء، كنتى خير رفيق لرحلتى وطموحى، وكانت هديتك لى هى أبناءنا وأحفادنا، أدعو الله كل يوم وكل لحظة أن يرحمك ويغفر لك إلى أن ألقى الله ونلتقى".



محمد صبحى

من ناحية أخرى، يُكَرم النجم الكبير محمد صبحى بالمملكة الأردنية يوم 14 من الشهر الحالى عن مجمل مساهماته فى الأعمال الفنية والوطنية، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، الذى يصادف أيضًا ذكرى ميلاد الملك الراحل الحسين بن طلال، وذلك خلال احتفال ضخم على مسرح الأرينا بجامعة عمان الأهلية تقيمه وزارة الثقافة الأردنية بقيادة الوزيرة هيفاء النجار وبالتعاون مع المنتج الأردنى محمد المجالى.