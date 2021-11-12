شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر "اللمبى فى الجاهلية" بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر هاشتاج (اللمبي في الجاهلية) للنجم محمد سعد تريند موقع التغريدات القصيرة تويتر فى السعودية بعد نجاحها فى موسم الرياض ونفاد تذاكرها إذ تعرض على مسرح بكر الشدى بالرياض بطولة النجم الكبير محمد سعد.

وتعرض مسرحية "اللمبى في الجاهلية" للنجم محمد سعد فى موسم الرياض لمدة 5 أيام، من يوم 10 نوفمبر إلى 14 نوفمبر الجارى، ويشارك في المسرحية سامى مغاورى ومى سليم وويزو وطاهر أبو ليلة وحسن عبد الفتاح ومنير مكرم وإخراج تامر كرم.

يذكر أن "اللمبى في الجاهلية" هي المسرحية الثانية التي يقدمها محمد سعد في موسم الرياض بعدما عرض مسرحية "فوق كوبري ستانلي" عام 2019 لمدة 5 ليال، وقدم فيها شخصية بوحة الصباح وشارك في بطولتها مى سليم، ويزو، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين

وكان مخرج المسرحية تامر كرم قد أعرب لـ"الخليج 365" عن سعادته بالتعاون مع النجم محمد سعد، حيث يعتبره من أقوى نجوم الكوميديا فى الوطن العربى، موضحًا أن اللمبى يبتعد تماما عما قدمه من قبل فى عالم الكوميديا، وأن العمل بمثابة قنبلة ضحك سوف يستمتع بها الجمهور العربى، خاصة أن المسرحية سيتم عرضها فى عدة دول عربية.

الجدير بالذكر أيضًا أنه الشهر الماضى انتشرت شائعة وفاة الفنان محمد سعد متأثرًا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا، فيما أعرب النجم الشهير باللمبى عن غضبه الشديد من هذه الشائعة، ومن الذين أطلقوها، وقال لـ"الخليج 365": "أنا زى الفل والحمد لله بصحة جيدة جدا، وحسبى الله فى اللى وراء هذه الشائعة، اللى خضت أهلى وأصدقائى عليا، وإن شاء الله هيشوف الكلام ده في أعز شخص له".