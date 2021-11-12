شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تنعى شقيقة زوجها معز مسعود: وداعا يا أطيب قلب وروح مش من العالم ده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة حلا شيحة شقيقة زوجها معز مسعود، علا مسعود التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم. ونشرت حلا شيحة عبر حسابها على إنستجرام الآية القرآنية "وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ" من سورة البقرة.

وتابعت: "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا يا عُلا لمحزونون لفراقك يا أطيب قلب وروح مش من العالم ده.. انتقلت إلى جوار الله عُلا مسعود أخت زوجي نسألكم الدعاء".

وأعلن الداعية معز مسعود وفاة شقيقته "علا مسعود" ونشر عبر تويتر: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا علا يا حبيبتي لمحزنون.. لا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. دى من أصعب لحظات حياتي.. توفيت شقيقتي وحبيبة قلبي وصديقة عمري علا مسعود.. أرجو منكم الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى.. شكر الله سعيكم".

في سياق آخر، عادت الفنانة حلا شيحة، زوجة معز مسعود إلى منصات السوشيال ميديا من جديد، بعد تقليل عدد مشاركتها خلال الفترة الماضية، حيث لم تشارك عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، سوي خمسة منشورات منذ آخر صورة لها بحجابها نهاية سبتمبر الماضي.

ونشرت شيحة، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، توجه فيه نصيحة لمتابعيها وجمهورها، وقالت: "مهما تكون متعلم وبتفهم وكوووول، ومثقف وغني او حتى فقير او فاكر نفسك أنك بتفهم في كل حاجة ازاي بتعامل الناس ده اللي بيبين انت ايه فعلا، عامل الناس كما تُحب أن تُعامل".

تبعتها برسالة دعم للفنانة سهير البابلي بعد تعرضها لأزمة صحية، حيث نشرت حلا شيحة صورة للفنانة سهير البابلي على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سهير البابلي أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وأسألكم الدعاء لها".