شكرا لقرائتكم خبر عن يوم مع جدو.. شريف منير فى فوتوسيشن "حب ولعب وضحك" مع حفيدته لارا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الفنان شريف منير لجلسة تصوير جديدة "فوتوسيشن" مع حفيدته لارا السكرى، ابنة ابنته أسما شريف منير، حيث ظهرا فى الصور ولحظات من الرومانسية والحب واللعب، ونشرت لارا الصور مع جدها عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "اليوم مع جدو".



شريف منير وحفيدته

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، حرص النجم شريف منير على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة تجمعه مع أطفال وزوجة الشهيد البطل أحمد المنسى، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، يظهر من خلالها وهو يجلس بجوارهم، حيث كتب قائلاً: "صورة تجمعنى أنا وزوجة الشهيد البطل أحمد المنسى وأولاده الأسبوع الماضى أثناء تكريمنا من جامعة حلوان، شرف عظيم".



شريف منير ولحظات حب مع حفيدته

ووجه منير رسالة إلى جمهوره، على خلفية عرض الحلقة الأخيرة من مسلسلة "إجازة مفتوحة" الأسبوع الماضي، قائلاً عبر إنستجرام: "إلى لقاء قريب فى عمل ينال إعجابكم"، وقال شريف منير فى منشور عبر حسابه الرسمى بموقع الصور إنستجرام: "أتمنى تكون عيلة شريف صالح عند حسن ظنكم.. وإلى لقاء قريب فى عمل ينال إعجابكم".



شريف منير وحفيدته لارا



لارا حفيدة شريف منير



لارا