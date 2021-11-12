شكرا لقرائتكم خبر عن "ضيف من ذهب" يشارك فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى عرضه الأول عربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الفيلم الفلسطيني القصير "ضيف من ذهب" للمخرج سعيد زاغة والفنان علي سليمان، عرضه الأول في العالم العربي ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، التي تقام فعالياته في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر، حيث ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة، وكان الفيلم قد عرض عالمياً لأول مرة قبل شهر في أمريكا ضمن مهرجان Urbanworld السينمائي في نيويورك.

فيلم ضيف من ذهب يحكي قصة عائلة فلسطينية توافق على استضافة سائح أمريكى شاب تائه نتيجة لسوء فهم بسيط، ولكن ينتاب أحد أفراد الأسرة الشك حول هوية السائح عندما يفرض جيش الاحتلال منعاً للتجول داخل القرية، والفيلم من تأليف وإخراج سعيد زاغة، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين العرب هم علي سليمان، نسرين فاعور، ليث زعيتر ونبيل كوني.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي هو عُرس سينمائي يحتفى بجديد السينما وقديمها، للتعلم من أهم صُناعها، واكتشاف كل ما هو ممتع وجميل. يعرض أضخم الأفلام قبل أن تحطم شبّاك التذاكر. ويعيد اكتشاف أهم الروائع الكلاسيكية وتلك التي تمت إعادة ترميمها. كما يأتي بأعمال تجريبية وتجارب سمعية وبصرية تمزج الواقع بالخيال.

المخرج والسينارست سعيد زاغة تخرج من كلية كينيون بولاية أوهايو عام 2011، وشارك فيلمه القصير خمسة أولاد وعجل (2016) في أكثر من 40 مهرجان حول العالم، كما فاز بثلاث جوائز في المكسيك وعمان والجزائر، ويعمل حالياً على فيلمه الروائي الأول حشيشستان، وهو فيلم سرقة تشويقي تدور أحداثه في الضفة الغربية، وقد حصل الفيلم على منحة إنتاج من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.