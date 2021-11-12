شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى تصور مسلسل "حلم" بعد نجاحها فى "أم العيال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الذى حققته الفنانة رانيا فريد شوقى فى حكاية "أم العيال" ضمن قصص وحكايات مسلسل "زى القمر"، تستكمل رانيا تصوير مشاهدها المتبقية من مسلسل "حلم" للمخرج حسنى صالح فى الديكور الخاص بالمسلسل، المقرر عرضه قريبا.

ويشارك فى بطولة مسلسل "حلم"، كل من الفنانة صابرين والفنانة وفاء عامر، والقديرة سميرة عبد العزيز، والفنانة ياسمين جمال، والفنانة نهال عنبر، وأنوشكا وآخرون من النجوم، ويدور حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي.



رانيا فريد شوقى

والعمل يبرز جهود الدولة المصرية تجاه الإنسانية وإنقاذ حياة سكان المناطق غير الآمنة ونقلهم فى حى الأسمرات بمراحله المختلفة، ويقدم رؤية مختلفة تماما لهؤلاء السكان وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال الى حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة.

يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقى حدوتة "أم العيال" بطولة أحمد وفيق، محمود ياسين "جونيور"، رضوى جودة، ضياء الميرغنى وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف عمرو الدالى وإخراج شيرين عادل، وتظهر رانيا فريد شوقى متزوجة ولديها 7 أبناء، وتتعرض للضرب والإهانة بشكل دائم من زوجها، حيث يستولى على أموالها.