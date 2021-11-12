كيف وصف نبيل الحلفاوي أسيست صلاح للنني أمام أنجولا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

عبّر الفنان نبيل الحلفاوي، عن إعجابه بتمريرة النجم المصري محمد صلاح لزميله في المنتخب الوطني محمد النني، والتي أحرز منها الأخير هدف مصر الأول في شباك أنجولا في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "أسيست صلاح من خرم إبرة".

وانتهى الشوط الأول بتقدم أنجولا على مصر بنتيجة 2- 1.

ويدخل المنتخب المصري المباراة متصدرًا مجموعته برصيد 10 نقاط، فيما يتذيل منتخب أنجولا الترتيب برصيد 3 نقاط.