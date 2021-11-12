"سيرك دو سوليه".. تفاصيل قصة حياة "ميسي 10" في موسم الرياض 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحكي عرض "ميسي 10" للفريق العالمي "سيرك دو سوليه"، قصة الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم بموسم الرياض 2021.

السيرك العالمي "سيرك دو سوليه" المشهور باستعراضاته المميزة، يقدم عرض "ميسي 10" الذي يتناول فيه قصته منذ الصغر إلى أن أصبح من أعظم لاعبي كرة القدم في العالم.

ويعتبر "ميسي 10" أول عرض لـ"سيرك دو سوليه" يحكي قصة واقعية بعرض سيركي خيالي، ومدته ساعة ونصف في أجواء من المتعة والإثارة.

"ميسي 10" يُعرض في الفترة من الأربعاء 10 نوفمبر 2021 حتى الجمعة 10 ديسمبر 2021، من 8:00 PM – 10:00 PM، في أرينا بوليفارد.

ويعرض "ميسي 10 سيرك دو سوليه" بأسعار تذاكر تبدأ من 115 ريال، 200 ريال، 300 ريال، 400 ريال، وحتى 800 ريال سعودي.