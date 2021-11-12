طرح الإعلان الرسمي لفيلم "المحكمة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرح صناع فيلم "المحكمة"، الإعلان الرسمي للعمل المقرر طرحه 24 نوفمبر الجاري بدور العرض السينمائية.

ونشرت برومو "المحكمة" بطلة الفيلم الفنانة غادة عادل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "فيلم المحكمة ٢٠٢١".

"المحكمة" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وهم: غادة عادل، محمود عبد المغني، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفي، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وغيرهم.

الفيلم من إخراج محمد أمين وتأليف أحمد عبدالله، ويتناول العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسلط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور في يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.