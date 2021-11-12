أول تعليق من حلا شيحة بعد وفاة شقيقة زوجها معز مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعت الفنانة حلا شيحة، شقيقة زوجها الباحث والمنتج معز مسعود، والتي رحلت عن عالمنا اليوم الجمعة.

وكتبت علا، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا يا عُلا لمحزونون لفراقك يا أطيب قلب وروح مش من العالم ده.. انتقلت إلى جوار الله عُلا مسعود أخت زوجي نسألكم الدعاء".

وكان قد أعلن الباحث والمنتج معز مسعود، عن وفاة شقيقته علا مسعود، مؤكدا أن وفاتها تُعد من أصعب لحظات حياته.

وكتب مسعود، عبر حسابه على "تويتر": "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا علا يا حبيبتي لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. دي من أصعب لحظات حياتي.. توفيت شقيقتي وحبيبة قلبي وصديقة عمري علا مسعود".

وأضاف: "أرجو منكم الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى.. شكر الله سعيكم".